Международен екип от учени е открил неизвестен досега механизъм, чрез който морските анемони се защитават от вируси, съобщи "Синхуа", цитирайки Еврейския университет в Йерусалим. Новите открития, публикувани в списание Nature Ecology & Evolution, оспорват дългогодишното схващане, че животните разчитат на една-единствена основна стратегия за борба с вирусните инфекции.

Учените са идентифицирали при морските анемони неизвестен досега белтък, наречен CARDIB, който има сходства с MAVS – белтък, който помага на човешкия организъм да разпознава вирусите и да активира имунната защита.

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Изследователите са използвали технология за редактиране на гени, за да премахнат гена, кодиращ CARDIB при морските анемони, след което са ги изложили на въздействието на вируси. Оказало се, че генетично модифицираните животни са значително по-податливи на инфекции.

Последвалите изпитвания в естествена морска среда са дали сходни резултати, потвърждавайки ключовата роля на този белтък както в природни условия, така и в лаборатория. Откритието подсказва, че различните групи животни може да са развили различни механизми за защита срещу вирусите.

Редактор: Станимира Шикова