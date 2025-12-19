Японски изследователи идентифицираха в амфибиите бактерия, способна да елиминира тумори при мишки с ефективност, превъзхождаща настоящите терапии.

Влечугите и земноводните съчетават няколко фактора, които увеличават риска от развитие на ракови тумори. Например, те живеят в местообитания, богати на патогени, и имат дълъг живот в сравнение с размера си, което ги подлага на естествен екстремен клетъчен стрес. Въпреки тези условия, тези диви животни много рядко развиват спонтанни тумори.

Ето защо изследователи от Японския институт за науки и технологии (JAIST) решиха да се заинтересуват от чревните микроби на различни земноводни. Тяхното проучване показва, че бактерия от червата на японски жаби „проявява забележително силни способности за унищожаване на тумори“, когато се прилага интравенозно, като превъзхожда настоящите стандартни терапии и проправя пътя за изцяло нов подход към лечението на рака.

Изследователите подозираха, че част от защитата срещу рака при жабите може да идва от микробите, а не само от самите клетки. За своето проучване екипът изолира 45 бактериални щама от жаби, тритони с огнен корем и японски тревни гущери. След това чрез скрининг списъкът беше съкратен до девет микроби с антитуморни ефекти, като бактерията Ewingella americana, изолирана от жабите, показа най-изразена реакция.

Изследователите са приложили еднократна интравенозна инжекция с Ewingella americana на мишки с колоректален рак и това е довело до пълно елиминиране на туморите при всички лекувани индивиди. Реакцията не само е била бърза, но изглежда е осигурила и дълготрайна защита на мишките: когато те са били изложени отново на ракови клетки, никоя от тях не е развила нови тумори. Това предполага, че лечението предизвиква дългосрочна имунна памет.

Тази ефективност се обяснява с двойния механизъм, с който бактерията разполага, за да унищожава раковите клетки. Първо, тя има естествен афинитет към бедните на кислород среди на солидните тумори, което й позволява да увеличи популацията си около 3000 пъти само за 24 часа, без да се разпространява в здравите органи или тъкани. След това Ewingella americana е способна да унищожи директно тумора благодарение на токсините, които секретира в него.

