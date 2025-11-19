Ваксините на базата на информационна РНК (mRNA) спасиха милиони животи по време на пандемията от COVID-19. Днес тази технология, удостоена с Нобелова награда, се използва в проекти за създаване на нови терапии срещу заболявания като рак и муковисцидоза.

Американският здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши, който е дългогодишен критик на ваксинациите, отмени държавно финансиране в размер на 500 милиона долара за разработки на нови mRNA ваксини срещу респираторни заболявания, които биха могли да предизвикат следваща здравна криза. Това предизвика сериозно безпокойство сред експертите по инфекциозни болести, които подчертават, че mRNA позволява много по-бързо производство на ваксини в сравнение с традиционните методи – критичен фактор при нова пандемия.

Над 1200 момчета и момичета са ваксинирани срещу HPV за три седмици

➤ Как работи mRNA технологията?

• „mRNA“ означава messenger RNA или информационна РНК – молекула, която носи инструкции към клетките ни да произвеждат определени протеини.

• При mRNA ваксините учените изолират малък фрагмент от генетичен код, който съдържа инструкции за създаването на конкретен протеин (например част от вируса).

• Този фрагмент се инжектира и тялото започва да произвежда самия протеин, което „обучава“ имунната система да го разпознае при реална инфекция.

• Това елиминира нуждата от отглеждане на вируси в лаборатория, както се прави при традиционните ваксини (често в кокоши яйца), и съкращава времето за производство.

От есента в България ще е налична ваксина срещу инвазивна менингококова инфекция

➤ Защо е критично при пандемии

Според проф. Майкъл Остерхолм от Университета на Минесота:

- ❝Използвайки стара технология, ще ни трябват 18 месеца, за да произведем ваксини само за една четвърт от света❞.

- ❝С mRNA това може да се промени драстично – до края на първата година бихме могли да ваксинираме целия свят❞.

➤ mRNA ваксините срещу COVID-19: Ефективни, но нетрайни

Снимка: gettyimages

⇒ mRNA ваксините на Pfizer и Moderna показаха силна защита срещу тежко боледуване и смърт, причинена от COVID-19.

⇒ С времето обаче ефективността намалява. Същото важи и за традиционните противогрипни ваксини, тъй като и грипният, и коронавирусът постоянно мутират.

⇒ За разлика от класическите ваксини, mRNA платформата позволява по-бързо адаптиране към нови щамове, което е ключово за ежегодни актуализации.

Снимка: gettyimages

➤ mRNA отвъд COVID-19

По думите на проф. Остерхолм:

⇒Около 15 различни ваксини срещу инфекциозни болести в момента използват mRNA технологии.

⇒Изследователи вече тестват терапевтична mRNA ваксина срещу рак на панкреаса.

⇒Разработва се и експериментална инхалаторна терапия за муковисцидоза - генетично заболяване, засягащо белите дробове.

Снимка: gettyimages

➤ Какво означава спирането на финансирането?

Прекратяването на федералната подкрепа за разработка на нови mRNA ваксини се възприема от научната общност като сериозна пречка за напредъка в подготовката за бъдещи пандемии. Учените предупреждават, че така се губи време, което може да струва животи при евентуална нова здравна заплаха.

Редактор: Мария Барабашка