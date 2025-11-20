Учени тестват в лаборатория във френския град Орлеан т. нар. информационна РНК (иРНК), най-известна поради използването ѝ във ваксините за COVID-19, с надежда да открият лечение за особено опасен вид рак, пише АФП.

Информационната РНК са молекулите, които пренасят генетичната информация от ДНК във всяка клетка на тялото ни, за да създадат специфични белтъци.

„Това ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“, казва за АФП Димитри Шимчак от лабораторията ART към френския изследователски институт INSERM в Орлеан.

Когато иРНК е открита в началото на 60-те години, тя става световноизвестна, защото учените я използват, за да разработят ваксини от следващо поколение по време на пандемията от COVID-19, като печелят Нобелова награда за медицина през 2023 г.

Днес повечето изследвания в областта са фокусирани върху разработването на ваксина против рак, но иРНК има много други възможности, казва ръководителят на лабораторията Шантал Пишон.

Повече от 200 клинични проучвания на иРНК по света се провеждат от големи фармацевтични и нови компании по света, като много от тях са в САЩ, Китай и Япония, казва Пишон. Франция има едни от най-добрите екипи, които работят върху фундаментални проучвания на иРНК, добавя тя.

В лабораторията ART в Орлеан учените разработват различни видове иРНК, за да ги тестват върху клетките и да проверят, че не са токсични и че работят, казва Шимчак. Един от екипите се стреми да намери ново лечение за рака на панкреаса, който е с изключително нисък процент на оцеляване, след като бъде диагностициран. Показателят за оцеляване се е повишил от 5 % през 2000 г. до 10% днес, казва гастроентерологът от лаборатория ART Биран Бейе.

В търсене на пробив френските учени се опитват да комбинират иРНК ваксина с ултразвукова технология. Лекото подобрение през тези две десетилетия показва, че химиотерапията и имунотерапията не работят много добре, добавя той. „Идеята е да се използва иРНК, за могат имунните клетки да се научат да се защитават срещу този много агресивен рак“, обясни Бейе.

Първо се използва мощен ултразвук за генериране на вибрации в тъканта, които създават газови балончета, казва той. „Когато тези балончета се спукат, те разрушават бариерата, която заобикаля рака на панкреаса и позволява на иРНК ваксината да проникне в тумора“, добавя Бейе.

Засега учените показват, че ултразвукът може да бъде използван върху панкреаса и че тази техника може да подобри резултатите от конвенционалното лечение. След това изследователите се надяват да използват силата на иРНК за увеличаване на оцеляването при пациенти с рак на панкреаса.

На 21 ноември е Международният ден за борба с рака на панкреаса, който цели да повиши информираността за това смъртоносно заболяване.

Редактор: Ивайла Митева