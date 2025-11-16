Във връзка с Международния ден за борба с рака на панкреаса – 16 ноември – хирургът доц. Елена Арабаджиева гостува в студиото на „Пулс“, за да разясни функциите на този „малък, но изключително деликатен орган“, както сама го нарича.

„Панкреасът се нарича задстомашна жлеза, защото се намира буквално зад стомаха. Той е труден за управление орган, защото има две напълно различни функции – произвежда храносмилателни ензими и отделя хормони като инсулина“, обясни тя.

Доц. Арабаджиева подчерта, че заболяванията на панкреаса са два основни вида – възпалителни и туморни.

„При възпалението проблемът е, че ензимите, които трябва да бъдат неактивни в жлезата, понякога се активират преждевременно. И тогава панкреасът буквално започва да се самосмила“, добави тя.

Тя допълва, че острият панкреатит е състояние, което пациентите трудно могат да пренебрегнат:

„Болката е силна, опасваща, често върви към гърба – пациентите казват, че сякаш обръч ги стяга в корема. Има гадене, повръщане, а пристъпите често са след тежка, мазна храна или алкохол. Напоследък обаче виждаме много случаи, свързани с медикаменти за отслабване“.

Тя предупреди, че пренебрегването на симптомите може да бъде опасно: „Да, острият панкреатит може да бъде живото застрашаващ. Не е състояние за домашно лечение“.

Специалистът обясни, че хроничният панкреатит е различно заболяване със свои особености: „Тук болката е по-скоро тъпа, пациентите отслабват, а изпражненията им често са мазни и плуват – защото храната не се усвоява“.

Доц. Арабаджиева потвърди, че болка в гърба понякога може да сигнализира за онкологичен процес: „Панкреасът е разположен дълбоко, близо до нервни структури. Туморите могат да ги ангажират и болката в гърба да е първата проява – често вече късна“.

Но по-опасното е, че ракът често остава тих: „За съжаление ракът на панкреаса много често не боли. Първи симптом може да бъде пожълтяване на склерите сутрин в огледалото – и тъй като не боли, хората отлагат. Преяждане без да сте яли много, необяснима умора, загуба на килограми или поява на диабет – всичко това е алармиращо“.

По думите на специалиста част от рисковите фактори са добре познати: „Пушене, алкохол, затлъстяване, диабет тип 2, хроничен панкреатит – това са рискове, които можем да повлияем“.

Но добави и че има неизбежни фактори: „Генетичната предиспозиция е нещо, което не можем да контролираме“.

Тя подчерта необходимостта от ежегодна профилактика: „Една ехография годишно може да хване проблеми още преди да има симптоми, както в панкреаса, така и в черния дроб и жлъчката“.

