Една обикновена кръвна проба може да промени облика на скрининга за рак в бъдеще.

Тестът Galleri, разработен от американската фармацевтична компания Grail, твърди, че открива повече от петдесет вида рак, което значително подобрява ранната диагностика. Резултатите бяха представени на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Берлин.

The Galleri test, made by Grail, can detect fragments of cancerous DNA for >50 types of cancer. It is currently being studied by the NHS. 3/4 of detected cancers have no screening program such as ovarian, liver, stomach, bladder and pancreatic cancer.https://t.co/0l2LD0nQdo — Biopharma & Healthcare Talks (@TalkingPharma) October 22, 2025

Новото откритие на калифорнийската биотехнологична компания открива ДНК фрагменти в кръвта, които могат да показват наличието на раков тумор. Той се основава на технология за таргетирано метилиране, която идентифицира раковата ДНК, използвайки секвениране от следващо поколение и машинно обучение. Сред раковите заболявания, откриваеми чрез теста Galleri, някои понастоящем не са обект на систематичен скрининг. В допълнение към идентифицирането на сигнала за рак, процесът на откриване е способен да предостави информация за произхода на тумора и да оцени стадия на заболяването, както съобщава американското списание Fast Company .

За да се постигнат тези резултати, е проведено проучване, наречено „Pathfinder 2“, върху близо 35 900 души на възраст 50 и повече години, без видими симптоми. Тестът е идентифицирал приблизително 40% от случаите на рак сред участниците, които са били наблюдавани над година. Според Medscape, водещият информационен сайт за лекари и здравни специалисти, от 329 участници, на които в крайна сметка е поставена диагноза, 200 вида рак са открити чрез скрининг: 133 чрез теста на Galleri и 67 чрез други методи.

Тестът, разработен от американската компания, е позволил да се идентифицират повече от една трета от раковите заболявания, 75% от които обикновено се пропускат при конвенционален скрининг. В комбинация със съществуващите тестове за рак на гърдата, маточната шийка, дебелото черво, белия дроб и простатата, тестът Galleri „е позволил да се увеличи процентът на откриване на рак повече от седем пъти“, казват учените. Според него тестът е способен да открива открива тумори, известни с това, че са безсимптомни, като например тези на яйчниците или панкреаса.

Повече от половината от откритите видове рак са били в ранен стадий (стадий I или II) и произходът им е могъл да бъде определен в 92% от случаите. Това са обещаващи цифри, които компанията не се колебае да представи като пробив, който би могъл да спаси животи.

Galleri в момента се тества в Англия върху 140 000 пациенти в британската система за обществено здравеопазване. Резултатите се очакват през 2026 г.

Редактор: Цветина Петкова