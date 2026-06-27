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Земетресението е предизвикало паника сред населението в Исламабад
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси части от Пакистан и съседен Афганистан, като предизвика паника сред жителите в цял Пакистан, които набързо напуснаха домовете си, съобщиха властите, цитирани от "Асошиейтед прес". Засега няма информация за жертви и щети.
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Според пакистанската метеорологична служба епицентърът е бил в района на планината Хиндукуш в Афганистан. Геофизичният институт на САЩ определи магнитуда на земетресението на 6,1.
#BREAKING : A 6.1-magnitude earthquake struck northeast Afghanistan on Saturday, according to the United States Geological Survey (USGS), with tremors felt across several cities in neighbouring Pakistan.— upuknews (@upuknews1) June 27, 2026
Pakistan's Meteorological Department (PMD) recorded the quake at magnitude… pic.twitter.com/6CyP2ClDaz
Трусът беше усетен в Исламабад, както и в източната провинция Пенджаб и в Северозападната гранична провинция (Хайбер-Пахтунхва), която граничи с Афганистан. Той беше усетен и в пакистанската част от Кашмир.
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Службите за спешна помощ в Хайбер-Пахтунхва съобщиха, че районните администрации са поставени в състояние на повишена готовност. Анвар Шахзад, говорител на местната служба за реакции при бедствия, заяви, че според първоначалните оценки няма съобщения за жертви или щети.
#BreakingNews:— Aletihad English (@AletihadEn) June 27, 2026
5.9 magnitude #earthquake shakes #Pakistan and #Afghanistan
The epicenter was in the Hindu Kush region of Afghanistan, according to the Pakistan Meteorological Department.
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В Афганистан земетресението разтърси Кабул и други части на страната, съобщи Националната служба за управление на бедствия на Афганистан.Редактор: Станимира Шикова
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