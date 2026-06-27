Трети ден продължават спасителните акции във Венецуела след смъртоносните земетресения в сряда. За истинско чудо заговориха в страната, след като бебе на 18 дни беше извадено живо от развалините на жилищен блок.

Викове изпод руините: Роднини и доброволци копаят с голи ръце за оцелели във Венецуела (ВИДЕО)



Под бурните аплодисменти на хората наоколо, спасителите го предадоха на баща му. Според агенция "Франс прес" майката на бебето също е била извадена жива малко след това.

В събота властите не актуализираха данните за жертвите. По последна информация те са 1430 души, заяви днес председателят на Националното събрание (парламента) Хорхе Родригес.

Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, добави Родригес пред държавната телевизия. Продължава да е много голям броят на хората в неизвестност - над 55 хиляди.

Редактор: Станимира Шикова