Проведоха се многохилядни прайдове в цяла Латинска Америка. От Мексико Сити до чилийската столица Сантяго – шествията отбелязаха дата, която се смята за ключова в борбата на хомосексуалните за равни права.



На 28 юни 1969 г. в Ню Йорк започват демонстрации и бунтове, продължили една седмица. Посетители на гей барове протестират срещу полицията, която прави обиски в заведенията и тормози посетителите. Оттогава в Централна и Южна Америка на тази дата се организират шествия и други прояви с искане за край на насилието и дискриминацията.

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На места имаше напрежение, като в Чили беше организирана контрадемонстрация. Полицията я разпръсна, за да продължи шествието.

Редактор: Дарина Методиева