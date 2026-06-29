Снимка: iStock
-
Загиналите при мощните трусове във Венецуела вече са над 1400
-
Расте броят на загиналите в опустошителните земетресения във Венецуела
-
Викове изпод руините: Роднини и доброволци копаят с голи ръце за оцелели във Венецуела (ВИДЕО)
-
Блокираха изборна мярка на Тръмп: Прекратиха изискването за доказване на гражданство при регистрация за гласуване
-
Трус от 7,5 по Рихтер във Венецуела, има жертви и много срутени сгради (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Tрима загинали след серия разрушителни торнада в САЩ (ВИДЕО)
В Чили беше организирана контрадемонстрация
Проведоха се многохилядни прайдове в цяла Латинска Америка. От Мексико Сити до чилийската столица Сантяго – шествията отбелязаха дата, която се смята за ключова в борбата на хомосексуалните за равни права.
На 28 юни 1969 г. в Ню Йорк започват демонстрации и бунтове, продължили една седмица. Посетители на гей барове протестират срещу полицията, която прави обиски в заведенията и тормози посетителите. Оттогава в Централна и Южна Америка на тази дата се организират шествия и други прояви с искане за край на насилието и дискриминацията.
Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след края на управлението на Орбан
На места имаше напрежение, като в Чили беше организирана контрадемонстрация. Полицията я разпръсна, за да продължи шествието.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни