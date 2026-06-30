Свлачище в изоставена нефритова мина в Мианмар уби петима души, а 15 бяха обявени за изчезнали, съобщиха държавните медии днес. Хората претърсвали обекта в късните часове на неделя в селището Хпакант в щата Качин.

Според държавния вестник „Глобал Нюлайт ъв Мианмар" срутването е настъпило след дни на проливни дъждове, дестабилизирали старите отвали от минни отпадъци. „Издирвателните екипи продължават да копаят за все още изчезналите", съобщи изданието.

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Мианмар разполага с огромен нерегулиран минен сектор, а северният щат Качин е най-големият в света източник на жадеит - камък, считан за благоприятен в много азиатски култури и изключително доходоносен в съседен Китай.

Редактор: Дарина Методиева