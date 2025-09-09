Снимка: istock
Американската компания "Фрийпорт-Макморан" временно спря операциите, спасителни екипи работят по евакуацията на блокираните миньори
Американската компания „Фрийпорт-Макморан“ (Freeport-McMoRan) съобщи, че временно е спряла операциите в мината „Грасберг“ (Grasberg) в Индонезия, след като свлачище блокира достъпа до части от нея и остави под земята седем работници, предаде "Ройтерс".
Инцидентът е станал късно снощи в един от петте производствени блока в подземната мина „Грасберг“ в Централна Папуа, уточниха от компанията.
Местонахождението на седемте работници е известно и се смята, че те са в безопасност, съобщиха от „Фрийпорт-Макморан“. Спасителните екипи работят по разчистване на обекта и бързата им евакуация.
Министърът на енергетиката и минералните ресурси на Индонезия Бахлил Лахадалия заяви днес, че неговият екип ще посети района, след което ще предостави актуална информация във връзка с инцидента.
„Фрийпорт-Макморан“ експлоатира индонезийската мина „Грасберг“, една от най-големите в света за добив на злато и мед.
Компанията очаква тази година производството ѝ на меден концентрат в Индонезия да достигне 2,964 милиона тона.
