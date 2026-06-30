Франция премахва от 1 юли таксата от 2 евро за пратки с ниска стойност, получени чрез електронна търговия от държави извън Европейския съюз. Новината обяви министърът за малкия бизнес Серж Папен.

Причината е, че тази такса, която Париж обяви в сила на 1 март 2026 г., беше само временна национална мярка. От 1 юли влиза в сила общоевропейски регламент, който я заменя. Европейският съюз въвежда единна задължителна такса за обработка на стойност 3 евро на артикул за пратки пристигащи извън ЕС на стойност под 150 евро.

ЕС въвежда такса за пратки под 150 евро от трети страни

Изненадата за потребителите и гигантите в електронната търговия е, че от ноември 2026 г., за всички страни в ЕС, към вече съществуващото мито от 3 евро, се въвежда допълнителна такса от 2 евро за обработка. Тя се налага централно от Европейската комисия, за да финансира засиления контрол по митниците и дигитализацията на процесите.