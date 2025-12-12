Държавите членки на евросъюза въвеждат такса от 3 евро на пратка при електронна търговия от трети страни и стойност под 150 евро. Новата ставка ще влезе в сила от юли догодина. Тя ще се прилага за пратки, изпращани директно до потребители от държави извън ЕС. Таксата цели да компенсира нарастващите разходи, които митническите органи поемат за надзор на значителния поток от пратки, които дори бяха освободени от мита до момента при стойност под 150 евро.

