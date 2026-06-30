Потребителите на WhatsApp скоро ще могат да общуват помежду си, без да разкриват телефонните си номера. Популярното приложение за съобщения въвежда система с потребителски имена, която ще даде възможност за по-голяма поверителност при комуникацията.

Новата функция ще бъде достъпна поетапно за над три милиарда потребители по света през следващите месеци. От тази седмица желаещите вече могат да запазят свое потребителско име чрез приложението, като използването му няма да бъде задължително.

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Потребителските имена ще могат да съдържат до 35 символа и ще могат да бъдат променяни или премахвани по всяко време. От компанията уточняват, че имената на известни личности, държавни ръководители и други публични фигури няма да бъдат свободно достъпни за регистрация от други потребители.

От WhatsApp определят нововъведението като стъпка към по-добра защита на личните данни. Според ръководителя на продуктовия екип Алис Нютън-Рекс много хора не желаят да споделят телефонните си номера, особено при участие в групови чатове или комуникация с непознати.

Подобна система вече беше въведена от приложението Signal през 2024 г., което е известно с акцента си върху защитата на личната информация.

Новата функция обаче предизвика и критики. Според Кариса Велис, преподавател в Оксфордския университет и автор на книгата „Поверителността е сила“, промяната сама по себе си не прави платформата по-защитена.

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Въпреки че съдържанието на личните разговори в WhatsApp е защитено чрез криптиране от край до край, платформата продължава да събира определени метаданни, включително информация за контактите и времето на комуникация. Телефонният номер ще остане задължителен при създаването на профил, а компанията подчертава, че няма да създава публичен указател с потребителски имена.

Редактор: Цветина Петкова