Европейският съюз ще засили контрола над WhatsApp, след като Европейската комисия добави платформата към списъка на компаниите с по-строги изисквания за съдържанието.

Собственост на Meta, WhatsApp се присъединява към Facebook, TikTok, X и други компании в списъка на 26 „много големи онлайн платформи“, всяка с над 45 милиона активни потребители месечно в рамките на ЕС. Това се посочва в изявление на Комисията.

Платформата ще трябва да спазва по-строги задължения съгласно Акта за цифровите услуги (DSA). Те обаче ще се прилагат единствено за функцията WhatsApp Channels, която позволява еднопосочно разпространение на съдържание, а не за основната услуга за лични съобщения.

Редактор: Дарина Методиева