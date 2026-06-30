Кремъл няма да разкрива информация с кои страни поддържа контакти за евентуален внос на гориво, заяви пред журналисти говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„По разбираеми причини няма да говорим за това”, посочи той в отговор на въпрос откъде може да се осъществи вносът. „Контактите продължават”, добави Песков.

Русия обмисля временно производство на горива с по-ниско качество

Според него, ако бъдат постигнати споразумения за приемливи цени, това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара. По думите му конкретните мерки се обсъждат от руския вицепремиер Александър Новак и за подробности журналистите трябва да се обърнат към правителството.

Песков заяви още, че Русия отново призовава световната общност да обърне внимание на престъпленията на „киевския режим” срещу цивилното население.

Той коментира смъртта на дете в град Егориевск, близо до Москва, вследствие на атака с дрон. „Страдат мирни граждани, загиват деца. Това е резултат от действията на киевския режим, всички трябва да знаят това. И всички трябва да го помнят”, категоричен бе говорителят на Кремъл.

Редактор: Мария Барабашка