Съвместното командване на специалните операции бе домакин на българо-американска военна подготовка. В нея през целия месец юни участваха формирования от Специалните сили на България и на Съединените американски щати.

Фокусът на тренировките беше поставен върху усъвършенстването на различни тактики и процедури. Военнослужещите отработиха детайлно планиране и провеждане на рейдове, засади, както и бойни действия в градски условия.

Предислоцират военна техника по републиканската пътна мрежа

Специално внимание бе отделено на първата медицинска помощ на бойното поле. Акцентът падна върху овладяването на критични ситуации в изолирана среда, когато липсва възможност за незабавна медицинска евакуация.

Отчитайки съвременните предизвикателства, участниците изпълняваха задачите си и с активното използване на дронове за разузнаване, поразяване на цели и близка огнева поддръжка.

Отличната съвместна работа между Силите за специални операции на България и САЩ допринесе за повишаване на оперативната им съвместимост и успешния обмен на практически опит между двете държави.

Редактор: Мария Барабашка