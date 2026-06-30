Папа Лъв XIV назначи жена на висш пост в йерархията на Светия престол за първи път от началото на своя понтификат, съобщава „Асошиейтед прес”. Той повиши сестра Алесандра Смерили за ръководител на ватиканската служба, отговаряща за мигрантите, околната среда и развитието.

Смерили е икономист по професия и до момента беше заместник-ръководител на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Като префект тя ще замени канадския кардинал Майкъл Черни, който другия месец навършва 80 години и се оттегля от поста.

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С това решение папата следва примера на своя предшественик Франциск. Той целенасочено назначаваше жени на висши позиции в институциите на Светия престол в отговор на призивите те да получат по-голяма роля при вземането на решения в Католическата църква.

Pope Leo appoints Sister Alessandra Smerilli as Prefect, Cardinal Fabio Baggio as Pro-Prefect, and Monsignor Jozef Barlaš as Secretary of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, with all three appointments taking effect on 1 September 2026.https://t.co/KABxuLwg8S — Vatican News (@VaticanNews) June 30, 2026

Лъв XIV обаче продължава линията на Франциск и по още един параграф. Успоредно със Смерили, той назначи кардинал Фабио Баджо за пропрефект на същата служба (до момента той бе неин заместник-секретар).

Двойното назначение отразява правилото, че в някои случаи ръководителят на ватиканско ведомство задължително трябва да бъде ръкоположен свещеник и кардинал. На Баджо бе възложено и ръководството на ватиканския образователен екологичен център „Борго Лаудато си” в малкия град Кастел Гандолфо край Рим.

Католическата църква допуска до ръкополагане за свещеници само мъже. Жените отдавна изразяват недоволството си, че са поставени в положение на второстепенни членове, въпреки че върху тях пада по-голямата част от работата по управлението на училища и болници, както и по предаването на вярата на младите поколения.

Редактор: Мария Барабашка