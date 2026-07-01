Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Ирландия, за да присъства на церемонията по откриването на шестмесечното председателство на страната на Съвета на ЕС.

Той беше посрещнат на летище „Балдонел“ край Дъблин от ирландския министър на финансите Саймън Харис, след което се срещна с ирландския министър-председател Майкъл Мартин в Дъблинския замък.

„Всеки ден Украйна доказва, че заслужава да бъде равноправна част от нашия общ европейски дом. И се надяваме, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз ще успеем да постигнем осезаем напредък по пътя към членството и да отворим всички преговорни клъстери“, написа Зеленски в X.

Зеленски също така ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщи „Киев Индипендънт“.

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

Ирландия поема ротационното председателство на ЕС от Кипър, чието председателство бе свързано със стартирането на първия пакет от преговори с Киев и окончателното одобрение на заема за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Украйна се надява да открие останалите пет преговорни клъстера още през юли, за да ускори преговорите за членство.

Мартин заяви, че подкрепата за Украйна ще остане „важен приоритет“ за ирландското председателство, като нарече страната „част от нашето европейско семейство“.

Редактор: Цветина Петрова