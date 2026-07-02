Европейският съюз официално премахна митата върху широк кръг промишлени стоки, внасяни от Съединените щати, в рамките на новото търговско споразумение между Брюксел и Вашингтон. Мярката бележи важна стъпка към задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни и намаляване на търговските ограничения от двете страни на Атлантическия океан.

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че решението е част от поетите ангажименти по рамковото споразумение със САЩ и ще създаде по-благоприятни условия за бизнеса и потребителите в Европа.

ЕС премахна митата за редица американски стоки

По думите ѝ отпадането на митата ще улесни достъпа до американски индустриални продукти, ще увеличи избора на пазара и ще допринесе за по-конкурентни цени за европейските компании и домакинства.

Фон дер Лайен подчерта още, че трансатлантическите икономически отношения остават сред най-значимите в света и че в условията на глобални сътресения и натиск върху веригите за доставки сътрудничеството между ЕС и САЩ става все по-важно.

Според икономически анализатори премахването на митата може да насърчи инвестициите между двата пазара и да намали разходите за европейските производители, които използват американски суровини и индустриални компоненти в производството си.

Решението идва след като държавите членки на ЕС дадоха окончателното си одобрение на търговското споразумение, договорено след продължили близо година преговори. Разговорите преминаха през редица трудни етапи по чувствителни икономически теми, но желанието и на двете страни да избегнат ескалация на търговското напрежение доведе до постигането на компромис.

ЕС премахва митата върху американски стоки

Редактор: Цветина Петкова