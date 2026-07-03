Изключително рядко ранно копие на Декларацията за независимост на САЩ, скрито сред документите на пленен американски кораб, беше открито в британския Национален архив, предадоха АП и АФП.

Майкъл Скър работи като доброволец в Националния архив на Великобритания през последните 11 години. Всеки четвъртък сутринта той старателно каталогизира документи, за да улесни работата на бъдещите изследователи. Миналия май обаче пенсионираният застрахователен мениджър прави свое собствено откритие. Това се случва, докато преглежда писмата на капитан от Кралския флот от XVIII век. Там, към доклада за залавянето на американския капер „Далтън“ на Бъдни вечер през 1776 г., било прикрепено приложение, отбелязано просто като „друг лист“.

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Скър внимателно разгънал документа и се замислил, когато видял думата „Декларация“ (Declaration), отпечатана най-отгоре. „Помислих си: „Чакай малко, това определено е Декларацията за независимост!“, казва той пред АП. „Колко вълнуващо е това!“

Впоследствие изследователи от Националния архив са идентифицирали документа като рядко ранно копие на учредителния документ на Америка. Той е отпечатан само броени дни след 4 юли 1776 г., за да разпространи новината, че 13 бунтовнически северноамерикански колонии са прекъснали връзките си с Великобритания.

Rare copy of Declaration of Independence found by UK National Archives in papers of captured US ship https://t.co/lkJ3M3rhCD pic.twitter.com/oFHQsH34bF — New York Post (@nypost) July 3, 2026

Това е едно от едва 11-те известни оригинални копия на така наречения „Ексетърски печат“ на Декларацията и единственото, открито извън Съединените щати. От британския Национален архив съобщиха новината, представяйки находката точно преди честванията на 250-ата годишнина от американската независимост този уикенд. Тази версия е отпечатана в Ексетър, Ню Хемпшир, между 16 и 19 юли 1776 г.

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Но не само възрастта на документа го прави важен. Важен е и фактът, че той е намерен на кораб, който е бил под ръководството на наскоро сформирания Континентален конгрес. На борда са открити заповеди, подписани директно от неговия президент Джон Ханкок, обяснява Аманда Бивън. Тя ръководи проекта на архива за каталогизиране на кореспонденцията на капитаните от Кралския флот по време на Американската революция.

Докато обществеността е чувала много за ужасните условия, пред които е била изправена Континенталната армия на места като Вали Фордж в Пенсилвания, то твърде малко внимание се обръща на американците, излезли в морето. А именно те са хората, които са пречили на британската търговия и са се борили с могъщия Кралски флот, допълва Бивън.

Историците в Съединените щати също са силно развълнувани от откритието на Националния архив на Великобритания, отбелязва АП. Това копие на Декларацията за независимост осигурява директна връзка с капитана на „Далтън“, който е разпространявал новината за американската независимост по света, отбелязва Матю Скик, директор на колекциите и изложбите в Музея на Американската революция във Филаделфия.

„Това не е просто документ, това е истински артефакт“, казва той. „Това е жива връзка с миналото. Когато днес архивистът държи този лист хартия в ръцете си, той сякаш ни пренася обратно в 1776 година. В известен смисъл щафетата се предава напред".

Откритието е и доказателство, че за историците все още предстоят много тайни за разкриване, допълва Скик. „Въпреки че изминаха 250 години, ние все още не знаем всичко за Американската революция и тепърва ни предстоят нови открития", казва той.

Редактор: Цветина Петрова