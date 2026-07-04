Снимка: БТА
Светият отец припомни приноса на имигрантите за страната
Папа Лъв XIV отбеляза 250-ата годишнина на САЩ днес с призив за единство и мир, съобщава агенция ДПА.
Като „син на тази велика страна“, първият папа американец се помоли „възвишените идеали, залегнали в Декларацията за независимост, да продължат да ръководят процъфтяването на нацията в единство, справедливост и мир“.
250 години от раждането на Америка: Разделена в миналото, обединена от Декларацията
Той отправи това послание чрез видеозапис, излъчен вчера на церемония във Филаделфия, на която бе награден задочно с Медала на свободата на Националния конституционен център.
Папата, който е влизал в словесни сблъсъци с американския президент Доналд Тръмп, подчерта важното значение на националното единство.
САЩ се превърнаха в символ на свободата, като многократно са давали на имигрантите и техните деца възможност да помогнат за оформянето на бъдещето на страната, подчерта той в поредна завоалирана критика към политиката на Тръмп в тази сфера.
Днес Светият отец ще посети южния италиански остров Лампедуза, който за много нелегални мигранти е входна врата към Европейския съюз, за да привлече вниманието към рисковете, които тези хора поемат.Редактор: Мария Барабашка
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