Папа Лъв XIV отбеляза 250-ата годишнина на САЩ днес с призив за единство и мир, съобщава агенция ДПА.

Като „син на тази велика страна“, първият папа американец се помоли „възвишените идеали, залегнали в Декларацията за независимост, да продължат да ръководят процъфтяването на нацията в единство, справедливост и мир“.

250 години от раждането на Америка: Разделена в миналото, обединена от Декларацията

Той отправи това послание чрез видеозапис, излъчен вчера на церемония във Филаделфия, на която бе награден задочно с Медала на свободата на Националния конституционен център.

Папата, който е влизал в словесни сблъсъци с американския президент Доналд Тръмп, подчерта важното значение на националното единство.

САЩ се превърнаха в символ на свободата, като многократно са давали на имигрантите и техните деца възможност да помогнат за оформянето на бъдещето на страната, подчерта той в поредна завоалирана критика към политиката на Тръмп в тази сфера.

Днес Светият отец ще посети южния италиански остров Лампедуза, който за много нелегални мигранти е входна врата към Европейския съюз, за да привлече вниманието към рисковете, които тези хора поемат.

Редактор: Мария Барабашка