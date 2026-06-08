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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Божански и семейство Лисичкови.
Играта между двете семейства премина в размяна на рундове между двете семейства до самия финал. Божански поведоха първи, след като спечелиха първите два рунда, но Лисичкови бързо ги изпревариха в трети рунд. Божански си върнаха преднината в четвърти рунд и така всичко се реши в последния пети рунд. В него по-бързи бяха Лисичкови и спечелените точки им донесоха победата с 303:154 точки.
В „Бързи пари“ събраха 156 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.
Днес Лисичкови ще се изправят срещу семейство Веселяците от Пирдоп.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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