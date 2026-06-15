Елитният отряд на „ФБР“ се впуска в напрегнато разследване на убийството на 21-годишен студент след като мащабен, но хаотичен студентки протест в колеж в Манхатън ескалира до смъртоносна разпра.

Специалните агенти Маги Бел и ОА Зидан се заемат със случая. Те трябва да се справят с напрегнатата обстановка и нежеланието на студентите да сътрудничат. В опит да овладеят хаоса, който цари в кампуса агентите ще трябва да разплетат сложна мрежа от заподозрени, включваща бивши военни ветерани и нарко група.

Междувременно Джубал Валънтайн (Джеръми Систо) изживява тежка лична криза. Неговият син, Тайлър, е задържан от полицията заедно с протестиращите студенти, въпреки че още е в гимназията. Джубал се опитва да помогне на сина си, което може да доведе до сериозни професионални последствия за него (включително временно отстраняване от работа). 7

Не пропускайте пети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова