Тя гостува на Николай Дойнов в интервюто след Новините на NOVA, за да разкаже повече за новото предизвикателство в живота си - да бъде водещ на екстремното риалити заедно с Павел Николов

В първото си интервю като водеща на "Игри на волята" пред Николай Дойнов Ивет Лалова-Колио сподели вълнението си да бъде част от най-екстремното риалити.

Тя ще посрещне новите съплеменници край огъня на Съвета в сезон 8 на най-екстремното риалити и заедно с Павел Николов, познат на зрителите като участник и водещ на формата, ще проследи отблизо битките им на Арената.

„Интересното е, че аз цял живот съм била на Арената, но в „Игри на волята“ не побеждава най-бързият, най-смелият или най-сръчният. Тук побеждава най-адаптивният. Тук има социална игра, има предателства, има стратегии, има толкова много психологическа част, която мен винаги много ме е вълнувала. И в спорта. Защото както и в спорта, победителят не е просто най-добрият или най-добре подготвеният. А е съвкупност от страшно много качества. Това ме влече и като човек, който винаги е носил огромна отговорност и е бил под огромно напрежение. За мен ще бъде чест да поема тази нова роля за мен“, споделя Ивет Лалова.

Павел Николов и Ивет Лалова-Колио поставят началото на нова ера в “Игри на волята”

В победата в спорта, колко процента е сила, издръжливост и спортни качества и колко процента е психология?

Много голям процент е психология. Затова след края на своята кариера, аз се впуснах в тези дълбини. Защото както можем да се самосаботираме самите ние, нищо не може така да ни спре. Много пъти съм била перфектно подготвена, но умът ми не е бил готов и не съм успявала. Друг път не съм била в идеално физическо състояние, но умът ми е направил тази допълнителна стъпчица, която ме е довела до победата.

Бързо ли взехте решението да участвате във формата?

Не мога да крия, че е огромна чест да ти предложат да бъдеш водещ на най-голямото и обичаното риалити в България. Но решението не беше лесно. Защото зад него стои много работа и много труд. Отсега виждам, че това е една огромна машина, която е много добре смазана през годините и която работи перфектно. Огромен екип стои зад нея. Чака ме много работа, но много се вълнувам, защото обичам да излизам от зоната си на комфорт. Спортът ме е научил, че именно извън тази зона на комфорт се случват истинските неща в живота.

Чрез видео връзка във Viber директно от Амстердам Павел Николов се включи и сподели, че вече са се запознали лично с Ивет и според него имат така необходимата синергия, за да застанат рамо до рамо в „Игри на волята“ – сезон 8.

„Самият аз страшно много се вълнувам. Вече съм видял каста и той е много скандален в най-добрия възможен смисъл. Като изключим безпрецедентните постижения на Ивет за България, тя е един страшно готин и светъл човек. И съм сигурен, че ще направим един незабравим сезон заедно. Зрителите трябва да са подготвени да видят тестване отвъд пределна на очакваното. Не сме станали по-снизходителни към участниците“, разкрива Павел.

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Ивет, как реагира семейството Ви, когато научи, че ще сте разделени от тях точно през лятото?

Семейството ми няма да се отдели от мен. Аз ще си ги водя заедно с мен. Обичам ги и им благодаря за пореден път. Това показва каква е силата на семейството и колко важно е те да те подкрепят по пътя на твоята кариера, каквато и да е тя. Моето детенце е само на 2 години и не съм спирала да работя откакто го родих, но за мен е много важно да е добре. Неговият режим да бъде спазван. Той не проходи, а направо пробяга и вече никой не може да го спре по пистите.  Баща му и той, както и майка ми и сестра ми, ще бъдат с мен в Дуранкулак. Това ще са и моите лични игри на волята. Да не си мислите, че ще бъда само красива и усмихната пред камера. Аз ще си водя моите битки в цялото това нещо, защото то е огромна отговорност и предизвикателство.

Давате ли си сметка още, че това предаване означава всекидневни снимки на високи температури, докато се случат нещата. Условията може би няма да са най-спартанските, но няма да бъдат и нещо, на което сте свикнали да живеете... Премислихте ли за напрежението около работата в подобно шоу?

Веднага щях да кажа – имам два аргумента. Аз съм свикнала да тренирам на -10 градуса в еднометров сняг на връх Белмекен. Да правя отсечки и повторения на всякакви бягания в снегове и ледове. Свикнала съм да бягам по стадионите през лятото на над 40 градуса, когато пистата се напече и става още по-горещо. Още нещо – каквито и да са условията, за участниците и особено за племената, които ще падат, ще бъдат още по-тежки. Ще бъда съпричастна към тях. Искам и аз да усетя тази магия и да я изживея.

Ако някой от участниците по време на шоуто дойде при Вас и Ви попита: „Как да оцелея? Какво да направя, за да спечеля това шоу?“. Какъв съвет бихте му дали?

Не знам дали съм в позицията да давам съвети, но това, което бих казала на участниците е да гледат на 360 градуса на цялото шоу. Защото това не е само спортно състезание и ще спечели този, който най-добре успее да се адаптира към условията и да оцелее. Да се изправя всеки път, когато пада. Да издържа на глад, на температури, на студ, на комари и на всичко, което територията му предложи. Това е изключително трудно и точно то е интересното на това шоу.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова

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