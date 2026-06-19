Още милиарди в евро за България. За какво ще ги похарчим този път? Вицепремиерът Атанас Пеканов.

Войната за цените. Кой ще плати сметката – производители или потребители? Александър Колячев от КЗП.

Тя порасна пред очите ни. В „Тук и сега“ Крисия.

И още: Здрава Каменова, Михаела Маринова, Torino & Pashata и Chambao.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова