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„Ничия земя“: Нарисувани мечти
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„Пресечна точка”: За срещата Радев-Зеленски и гордостта на 60% от българите – DARA и „Бангаранга”
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„На кафе“ със Стилияна Николова, Валентина Иванова, дует „Ритон“ и Калин Сърменов
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Емоционална игра в "Сделка или не"
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Скандалджиеви срещу Маркови в "Семейни войни"
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„Пресечна точка”: За 50-те дни управление на кабинета „Радев” и държавните харчове
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Още милиарди в евро за България. За какво ще ги похарчим този път? Вицепремиерът Атанас Пеканов.
Войната за цените. Кой ще плати сметката – производители или потребители? Александър Колячев от КЗП.
Тя порасна пред очите ни. В „Тук и сега“ Крисия.
И още: Здрава Каменова, Михаела Маринова, Torino & Pashata и Chambao.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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