Регламентът „Новаков“: Българският евродепутат, който бръкна в джоба на авиокомпаниите.

Парите оставят следи – какво се случва, когато държавните разходи срещнат СИГМА? Министърът на иновациите Иван Василев.

Диригент на невидимото: Йордан Камджалов в интервюто на Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова