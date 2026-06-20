-
„Ничия земя”: Картини от един (не лек) живот
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 21 юни очаквайте
-
„Събуди се“: Войната за цените. Кой ще плати сметката – производители или потребители?
-
„Ничия земя“: Нарисувани мечти
-
„Пресечна точка”: За срещата Радев-Зеленски и гордостта на 60% от българите – DARA и „Бангаранга”
-
„На кафе“ със Стилияна Николова, Валентина Иванова, дует „Ритон“ и Калин Сърменов
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Регламентът „Новаков“: Българският евродепутат, който бръкна в джоба на авиокомпаниите.
Парите оставят следи – какво се случва, когато държавните разходи срещнат СИГМА? Министърът на иновациите Иван Василев.
Диригент на невидимото: Йордан Камджалов в интервюто на Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни