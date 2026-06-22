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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Маркови от Пловдив и семейство Скандалджиеви от Вакарел.
Победителите Маркови не успяха да се преборят с новодошлите Скандалджиеви, които владееха играта и печелеха рунд след рунд. Едва в последния, Маркови успяха да спечелят точки, но Скандалджиеви ги откраднаха и завършиха с резултат 639:0 точки, което им донесе заслужена победа.
В „Бързи пари“ събраха 87 точки и спечелиха 1000 лв., както и правото да продължат напред в играта.
Днес Скандалджиеви ще посрещнат семейство Бонбоневи от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
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