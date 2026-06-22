В нощта срещу 1 юли плажът до Рибарското пристанище в Стария град на Поморие ще се превърне в сцена под открито небе, където музиката, морето и първите лъчи на юлското слънце ще се слеят в незабравимо преживяване. За първи път пред поморийска публика ще свирят групите Hell Bound, Цар Плъх и No More Many More. Концертната програма ще започне в късните часове на 30 юни и ще достигне своята кулминация с посрещането на първия летен изгрев.

Организаторите от фондация Art by the Sea обещават вечер с много музика, лятна атмосфера и усещане за свобода - в духа на традицията, която всяка година събира хора по българското Черноморие. Събитието е с вход свободен и се очаква да привлече както млади хора, които търсят автентичната атмосфера на Джулай морнинг, така и фенове на рок музиката от цялата страна.

Жителите и гостите на Поморие ги очаква една вълнуваща музикална нощ край вълните, с която ще посрещнат лятото заедно

Редактор: Райна Аврамова