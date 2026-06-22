Тази вечер от 21:00 ч. KINO NOVA отправя зрителите на екзотично, ексцентрично и незабравимо пътешествие до Рая. Романтичната комедия „Билет до Рая“ с Джулия Робъртс и Джордж Клуни спечели гласовете на публиката в четвъртата седмица на четиринадесетото издание на „Великият понеделник“.

Двете звезди, носители на „Оскар“, влизат в ролята на бивши съпруг и съпруга, които макар и да не могат да се понасят, са принудени да заровят томахавката в името на една обща цел – да попречат на дъщеря си Лили да се омъжи. Разведената двойка е убедена, че тя прави същата грешка, която някога са допуснали и те преди 25 години, затова двамата тръгват на екзотично пътешествие с мисия да осуетят сватбата й. Сред красиви пейзажи, комични ситуации и припламнали стари чувства, те неусетно откриват, че понякога вторият шанс може да се окаже истинският билет за щастие. Режисьор на красивата романтична комедия е Ол Пакър („Mamma Mia!: Отново заедно“, който е и сценарист на филмите от поредицата Най-екзотичният хотел „Мариголд“).

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg/. На 29 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в петата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова