Във вторник в „Твоят ден” ще видите:

Скандалът с „Баба Алино“ продължава – изненадващо инвеститорът Олег Невзоров се появи и проведе среща със собственици на имоти. Какво следва по казуса?

Защо България губи туристи и какви са последствията за сектора и икономиката като цяло? Дебат в студиото.

Сделката между САЩ и Иран и мястото на България в променящата се геополитическа карта на света - разговор с Румяна Бъчварова.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев