Водещата на съботно-неделното предаване на NOVA „Събуди се" - Марина Цекова - получи отличие на тазгодишното издание на Webit ChangeMakers. Наградата беше връчена на официална церемония, а Марина беше наградена за своя обществен принос в категорията "Медии и креативни индустрии".



Мисията на инициативата е да представя и свързва изявени личности, които чрез своя труд, талант и творчество създават бъдеще за България и света.

„Тази награда я приемам като признание за работата на целия екип на „Събуди се”, защото винаги сме се опитвали и ще продължим да се опитваме да гледаме напред към бъдещето, да следим новите технологии и да бъдем в крак с времето. Разбира се, без да забравяме основните принципи на нашата професия, които от години са все такива, каквито са били – да сме обективни, да сме честни и да търсим за хората смисъл, от който има все повече нужда днес“ каза водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.

Редактор: Райна Аврамова