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Симпатягите се изправят срещу Скандалджиеви в "Семейни войни"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Скандалджиеви от Вакарел и семейство Симпатягите от Пазарджик.
След като с лекота отстраниха първия си опонент, Скандалджиеви продължиха победния си ход и в този епизод. Те отново бяха по-бързи във всички рундове, а точните отговори им донесоха достатъчно точки, за да спечелят. Симпатягите се включиха едва в пети рунд, където успяха да откраднат точките, но Скандалджиеви бяха натрупали достатъчно преднина и те не им стигнаха за победа. С краен резултат 392:252 точки, Скандалджиеви продължиха към „Бързи пари“.
Там събраха 111 точки, което им донесе още 511,29 € от този епизод.
Днес Скандалджиеви ще се изправят срещу семейство Ла Фамилия от Бургас.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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