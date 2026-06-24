Звездна нощ и звездна сцена озариха появата на бял свят на най-новата инициатива на оперната прима и продуцент Соня Йончева – „Тракийски награди за класическа музика”, които се състояха на 23 юни на Античния театър в Пловдив.

„За мен като човек, роден и израснал в Пловдив, тази вечер има особено значение. Тя е посветена на земя, която е дала на света Орфей – вечния символ на музиката, вдъхновението и силата на изкуството. Тракия е една от най-древните култури в Европа и нейното наследство заслужава да бъде познато и почитано по същия начин, както това на Древна Гърция, Рим и Египет. Вярвам, че класическата музика е най-естественият мост между това велико минало и нашето настояще”, заяви Соня Йончева при откриването на събитието.

„За мен е истинска гордост да се нарека тракийка. На тази земя дължа своите първи мечти, своя характер и любовта си към музиката. Където и да съм по света, винаги нося Тракия в сърцето си. Създадох тези награди с мисията да свързват поколения артисти, да подкрепят младите таланти и да изграждат още по-силни връзки между българската култура и международната сцена. Тазгодишните лауреати са творци, които със своя талант и отдаденост показват, че изкуството няма граници!”, тя добави.



При получаване на наградата за „Режисьор на годината” Вера Немирова заяви, че се чувства като посланик на българската култура по света. Маестра Добринка Табакова на свой ред изтъкна при връчването на отличието за „Композитор на годината”, че в творчеството й има последователна линия, свързана с тракийските й корени. Академик Пламен Карталов, получавайки награда за „Продукция на годината” за Вагнеров фестивал на Софийската опера подчерта, че няма друг оперен театър в света, който само за 15 години да е обхванал цялата палитра от творби на Вагнер и да е създал собствена Вагнерианска певческа школа. Примабалерината на Софийската опера и балет Марта Петкова, отличена за „Балетен артист на годината”, посочи, че в България има много талантливи хора на културата, които имат нужда от поощрение, а примадоната на Софийската опера Габриела Георгиева, която стана носител на приза за „Певица на годината”, изтъкна колко е значимо това, че вече и класическата музика има своите авторитетни награди, подобно на други жанрове. Виртуозният пианист Емануил Иванов, който бе отличен като „Млад музикант на годината”, поясни колко е важна за успешните и отдадени творци подкрепата на семейството. Наградената за „Дебют на годината” Екатерине Буачидзе, която спечели „Опералия”, емоционално призна колко много обича България и че само за една година има 4 участия в страната ни (София, Пловдив, Варна). Отличеният за „Солист на годината” световноизвестен тромпетист Пачо Флорес благодари за топлото посрещане при първото посещение в България, а глобалната сензация Якуб Юзеф Орлински, който спечели приза за „Певец на годината”, изтъкна, че древноримският театър в Пловдив е най-подходящото място за изпълнение на арията на Нерон. Ерик Малмкуист, кастинг директор на Баварската държавна опера в Мюнхен, която бе отличена за „Оперен театър на годината”, изрази благодарност към дейността на Соня Йончева както на сцените на световните оперни театри, така и като продуцент, грижещ се за културното наследство на света и на родината си. Емоционална връхна точка бе връчването на наградата за „Цялостен принос към класическите изкуства” на Анна Томова-Синтова, българската прима и легенда на световната опера – в специално видеообръщение тя подчерта тракийските си корени, бидейки родена в Стара Загора, изтъкна усилията и траекторията за успешна международна кариера и пожела дълъг живот на „Тракийските награди за класическа музика”.

Всички наградени получиха поименни статуетки на Орфей, изработени от Петър Арбов.

Музикалната програма на галаконцерта на лауреатите бе богата и разнообразна, демонстрираща различни стилове, епохи и подходи към класическата музика: от „бащата на операта” Монтеверди, с когото започна и приключи вечерта, през Росини, Пучини, Верди, Вагнер, Чайковски и Моцарт до Дворжак, Гершуин и Артуро Маркес. Специален акцент на вечерта бе и участието на хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева” и хор „Детска китка” (в който самата Соня Йончева е пяла като дете). Музикалният акомпанимент на елегантната и сложна програма бе поверен на оркестъра на Опера Пловдив с диригент маестро Диан Чобанов.

Соня Йончева даде заявка, че вече се планира и второто издание на „Тракийски награди за класическа музика” – през 2027 г. Със снощното събитие се откри и новият сезон на фестивала Opera Open, който продължава до септември.

Редактор: Райна Аврамова