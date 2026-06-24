В четвъртък в „Твоят ден” ще видите:

Петима загинали при две тежки катастрофи в страната. Какви са причините за произшествията и кой носи отговорност?

Бюджетът на държавата - ще излязат ли сметките на управляващите и каква е цената на необходимите реформи? Коментари в студиото и в кулоарите на парламента.

И още: Първи случай на ебола във Франция - има ли риск от разпространение на заразата в Европа?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивета Костадинова