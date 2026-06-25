-
Николаос Цитиридис: Нужен е късмет, за да спечелиш пари в Smart Face, но е възможно
-
Smart Face има вече свой голям победител – спечелил 10 хиляди евро
-
Победанови се изправят срещу Ла Фамилия в "Семейни войни"
-
Пропуснати възможности в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За Бюджет 2026 и американците като наши съюзници
-
Денисиньо: Не се чувствам чужденец в България
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Юлиан Вергов защо точността е важна?
Маргита Гошева на една сцена с половинката.
В „Хвърчащите хора“ разходка из билковата ферма в село Логодаж.
Грижа за кожата през лятото в „Пътят на красотата с Ина“.
Специална среща с Антоанета Добрева – Нети.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни