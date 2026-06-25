В петък Юлиан Вергов защо точността е важна?

Маргита Гошева на една сцена с половинката.

В „Хвърчащите хора“ разходка из билковата ферма в село Логодаж.

Грижа за кожата през лятото в „Пътят на красотата с Ина“.

Специална среща с Антоанета Добрева – Нети.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова