Уил Смит и Мартин Лорънс се съюзяват в борбата с престъпността в култовия екшън с комедийни елементи “Лоши момчета” тази събота вечер от 22.00 ч. по NOVA. Лентата не само показва невероятната колаборация на актьорското дуо, но и бележи дебютът на режисьора Майкъл Бей в света на киното с помощта на продуценския тим Дон Симпсън и Джери Брукхаймър ни предлагат експлозивно приключение от началото до края.

В този криминален екшън Уил Смит и Мартин Лорънс са две добри ченгета, които доказват, че са истински лоши момчета. Конфискуван хероин на стойност милион и половина долара е откраднат от склада на полицията. Веднъж вече понижени, детективите Майк Лаури и Маркъс Бърнет сега рискуват завинаги да се сбогуват с Наркоотдела на полицията в Маями. Времето изтича, а детективите Бърнет (Лоурънс) и Лоури (Смит) са по следите на изпечения крадец в подземния свят на Маями. Те избягват куршумите и преследват лошите момчета. Когато престъпниците убиват единствения свидетел и са по следите на сексапилната информаторка (Теа Леони) и близка приятелка на момчетата, случаят става много личен. Но тя смята, че Бърнет е Лоури. Заради това объркване партньорите са принудени да сменят ролите си. Сега щастливо жененият Бърнет трябва да пътува със сексапилната свидетелка, докато плейбоят Лоури трябва да се прибере в къщата на партньора си и да научи повече за семейния живот и радостите на родителството… по трудния начин.

Не пропускайте развръзката в екшън комедията "Лоши момчета" тази събота от 22.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова