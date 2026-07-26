Дългоочакваният осми сезон на „Игри на волята“ си има и нов водещ – знаменитата атлетка Ивет Лалова. В следващите минути Иван Кънчев и Йордан Илиев разказват как най-бързата бяла жена стигна до свещената Арена на най-гледаното риалити – „Игри на волята“ - сезон 8.

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Преди малко повече от месец Ивет Лалова стъпи на Арената в Дуранкулак и застана до Павел Николов. А ето как започна първият ѝ ден като водещ.





„Преходът беше един доста дълъг път. Няма да го крия. Наистина изглежда лесно, но всъщност мина страшно много време. Аз се промених много по този път и през това време. Работих много за да се развивам в други посоки. Защото когато над 20, може би над 25 години си правил едно и също нещо, забравяш понякога какви други качества имаш и в какви други посоки искаш да поеме живота ти“, разказва Ивет Лалова.



Ивет ще има важна роля във всеки епизод, а женската ѝ сила, в комбинация със спортния ѝ дух ще виждаме най-вече в епизодите, в които племената ще се събират пред огнището за Племенен Съвет.





„Има си и своите плюсове, има си и своите трудности. Защото много пъти когато съм била в центъра на състезанието, когато аз е трябвало да изнеса концерта, играта, самото състезание. Тогава носиш отговорност, чисто физически е тежко и малко завиждаш на хората, които успяват да се насладят отстрани. Изглежда по-лесно, тяхната работа изглежда наистина по-лесна, по-малка дори, но всъщност сега виждам, че не е така. Защото от това да бъдеш водещ, да бъдеш от другата страна на това състезание, си има своите трудности и своята подготовка, и своите отговорности. Разбира се, по-сух си, със сигурност, по-малко потен, по-чист, но пък ти липсва адреналина, защото когато си в състезанието, когато живееш и дишаш с него, е много красиво. И на мен това чувство ми липсва много, защото съм го изпитвала години наред“, признава водещата.

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Този път пред участниците застава не просто спортист, а легенда. Затова и част от тях се опитват да я впечатлят.



„Да, и това беше едно от нещата, които ми бяха най-трудни в първите, може би, два дни. Днес вече се научих. Но интересното е, че когато участниците се появят, те търсят веднага моята усмивка, моето одобрение, може би търсят контакт. И един от първите уроци, които научих от Павел, са, че ние не трябва да им бъдем приятели. Защото когато ги видя, аз искам да им пляскам, да ги поздравя, да им кажа: „Айде, давайте, можете!“. И всъщност разбрах, че моята роля тук не е такава. Моята роля тук е да бъда водещ. Моята роля е да бъда връзката между участниците и публиката. Затова осъзнах, че аз не съм техен коуч, не съм и техният физически спортен треньор. Виждам как Павката ги посреща с една сериозност на лицето и разбрах наистина, че ние не сме тук да ги подкрепяме“, споделя тя.

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Това лято Ивет сбъдва своята тайна мечта.



„Беше ми трудно, просто докато не попитам най-любимите ми хора, дали скачат и в тази битка с мен и дали сме готови да изкараме няколко месеца на българското Черноморие. За останалото, не мисля, че някой губи много време, защото това е най-голямото и най-успешното реалити в българския телевизионен ефир. За всеки би било огромна чест да бъде водещ. Затова от момента, в който дойде това предложение, мина кастингът и целият ред, аз съм изключително щастлива, горда и благодарна за тази възможност. Защото винаги съм мечтала за нещо такова. Северът е супер готин, аз много малко познавам тази част на българското Черноморие, много е красиво, хората са изключително приятелски настроени, любезни. Сезонът е първа започва, всичко е много готино и е ужасно красиво. Много съм влюбена в това място“, категорична е Ивет Лалова.

Гледайте осмия сезон на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази есен по NOVA.

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