През уикенда започнаха кастингите за най-чаканото екстремно риалити в ефира на NOVA „Игри на волята“ сезон 8. Репортерът Деси Жаблянова присъства на събитието и среща зрителите на „На кафе“ с някои от емблематичните участници в предишни сезони, оставили своята следа в предаването. Сред тях са Ръждавичка, Гешев, Раро, Светлин и Фифо, които проведоха своите кастинги.

„Кастингите вървят много добре, хората са интересни и готови да се впуснат в предизвикателството „Игри на волята“. Тренират и се борят да се наредят сред кандидатите за голямата награда. Миналият сезон ми се стори по-труден от този, в който аз участвах. „Игри на волята“ стават все по-трудни и участниците трябва да се подготвени, за да се справят с предизвикателствата по най-добрия начин. Около 6 месеца е добър период за подготовка, за да могат да издържат лятото и тежките условия на Игрите“, категоричен е Гешев. „В нашия кастинг, който правим заедно с Фифо, сме наблегнали на физическата издръжливост. Включили сме гимнастика, висящи елементи и тежести. Жените могат да са отделен отбор, който да е контра на мъжете, но могат да са и заедно. Може и жена да спечели, но зависи колко добре е подготвена. Всеки може да се пробва и да спечели.“

Гешев дава съвет на дамите да не използват ръкавици при катерене, тъй като захвата става по-слаб, приплъзва се и се допуска грешки. Според него няма формула на успеха, но има желание и постоянство. Едно нещо трябва да се повтори хиляди пъти, за да се получи на 1001-вия път.

„Миналата година влязох в „Игри на волята“ чрез този кастинг и тази година провеждаме подготовки на различни кандидати и голяма част от тях са поканени на кастинга при Раро. Идват желаещи не само от различни градове в България, но и от чужбина. Планираме следващата година да направим кастинги в Пловдив и други големи градове“, обеща Йордан Кръстев. „Игри на волята“ е нещо, което може да се изживее веднъж в живота. В него влизат много подготвени хора от кастингите на Ръждавичка, Светльо, Калата и Тешев. Трябва да се преживее и не може да се опише. Формата промени не само житейския ми път, но и мирогледа ми. Бих сравнил емоцията с най-великото нещо в живота ми до момента“, признава Йордан.

Филип Атанасов, който е треньор на желаещите разказа, че доста хора искат да тренират отделни елементи и се подготвят по-специално.

„Следя тези, които подготвям и ми е интересно как ще се представят в предаването. Надъхвам ги и им помагам със съвети за играта на Арената и извън нея. Гладът не се тренира и той зависи повече от психиката. Аз лично за моя сезон не съм тренирал за него. Залагам на това генерално кандидатите да са физически подготвени и адаптивни към новите елементи“, разказва Фифо.

„Надявам се всеки един от кандидатите да притежава достатъчно хъс, мотивация, да гори на Арената и да има желание да покаже най-доброто от себе си. Необходими са издръжливост, сила, техника и тренировки. Дълбоко вярвам, че може жена да победи мъж в Игрите. Ако имаш достатъчно психика и издържиш до края на една битка, можеш да го направиш. Тук можем да симулираме трасета, но не сме на пясъка и не сме в условията, в които сме там. Много по-различно е когато си в племето, в изолация и в екстремната среда, която създават „Игри на волята“, вярва треньор Симона Ръждавичка.

