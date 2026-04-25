Този уикенд се провежда и първият подбор на треньорите, където най-подготвените кандидати получават шанс да стигнат до Арената. Гешев, Ръждавичка, Светлин, Раро и Фифо са треньорите, които този уикенд провеждат своите кастинги и търсят най-добрите кандидати. Десетки желаещи преминават през различни изпитания, за да покажат дали имат място в новия сезон и дали притежават нужният характер, за да стигнат до финала.

Кандидатите за Арената: Кой иска да превърти „Игри на волята“?

„Аз залагам на това да са физически подготвени хората и да бъдат адаптивни към новите елементи. Като им се падне нещо, което не са правили, бързо да се адаптират. Това все пак не е изцяло спортно предаване, търсят се и интересни личности, но те са до време“, заяви треньорът Филип Атанасов-Фифо.

Жените са все по-активни и мотивирани да се включат в надпреварата, вдъхновени от своите идоли.

„За първи път, погледнато от тази страна, много се надявам всеки един от кандидатите да притежава достатъчно хъс и мотивация, да гори на Арената и иска да бъде там. И да покаже най-доброто от себе си. Необходима е издръжливост, сила, техника и много тренировки“, споделя мнението си Ръждавичка.

„Вече сме на 12-то трасе, така че са минали почти всички компоненти. И не мисля, че ще има нещо, което много ще ги затрудни. Защото всичко са минавали. Но цялата съвкупност и цялата еуфория, особено когато тук са продуцентите на „Игри на волята“, които ги гледат на живо – със сигурност адреналинът е много голям. На някои им изиграва лоша шега, но пък им помага. Според мен ще се справят много добре“, вярва Светлин Митев.

