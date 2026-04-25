Юлиян Стоянов се срещна с хората, които днес ще проведат кастинга на кастингите или първата цедка за новия сезон на най-екстремното риалити: Светлин, Ръждавичка и треньорът Раро.

„Мога само да си представя какво вълнение е за претендентите, на които им предстои да се сблъскат с голямата тръпка и състезателната обстановка. Искам да пожелая успех на всички. Представям си колко им е готино в душите и дано да дадат всичко от себе си“, споделя Ръждавичка.

Светлин, днес на кастинг ще се явят около 20 човека. Какво ще гледате и търсите в тях?

Ще видим кой колко се е подготвил. За последните седмици, месеци, а някои дори в продължение на години са се готвили. Така че сега е време да покажат какво могат и колко много искат да влязат в предаването. Ще има много препятствия и предстои да разберем колко много го желаят.

Раро е треньорът, който не е бил официално на Арената, но има страхотна подготовка и сила в ръцете.

Светлин, колко време му трябва на човек, за да се подготви за Арената на „Игри на волята?

Зависи какво е стартовото му ниво. На някои им отнема от 3 до 5 години. На други им отнема 6 месеца. Зависи от предишната им история със спорта.