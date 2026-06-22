Стартират снимките на най-чаканото екстремно риалити в ефира на NOVA - „Игри на волята“ – сезон 8. Репортерът Иван Кънчев е на най-горещата точка на българското Черноморие - Арената, където се срещна с водещите на предаването, събиращо най-много зрители пред телевизионните екрани.

На снимачната площадка текат последни приготовления преди да започнат самите битки, а водещите Ивет Лалова-Колио и Павел Николов споделят емоциите си и разкриват какво ново ще видим в осмия сезон на „Игри на волята“. Лекоатлетката разкрива, че се чувства като на първи учебен ден и за нея Игрите са нещо ново, което я поставя извън зоната ѝ на комфорт.

„Много се вълнувам. Нямам търпение с Павката да посрещнем първите племена и да видим първата битка, която реално ще реши целия сезон. За мен това е като шеста Олимпиада – необходима е подготовка и очаквам подобно напрежение“, каза Ивет Лалова-Колио.

„Зрителите ще видят, че Ивет си е като у дома в предаването“, категоричен е Павел, чийто единствен съвет към колежката му е да бъде себе си.

Павел Николов и Ивет Лалова-Колио поставят началото на нова ера в “Игри на волята”

Новите попълнения в редиците на участниците в „Игри на волята“

„Трябва да се извиня на моите съплеменници, но мога да кажа, че тази година е най-силният и най-бруталният кастинг, който „Игри на волята“ са виждали досега. Имаме от всичко: бедни, богати, млади, стари, подготвени и още по-подготвени. Нямаме неподготвени и това е интересното. Колкото и да са разнообразни участниците, този път няма котви или слаби звена. Всички са мръсни машини. Най-възрастният участник е 59 годишен спортен ветеран, който е голямо име. Имаме и най-силната жена, стъпвала на тази Арена, но след Ивет Лалова, разбира се. Днес ще ги видим на живо в първата битка с три чисто нови елемента, за които участниците не са подготвени. Интересно ми е как ще се справят с тях, измисляйки решението на момента“, сподели Павел Николов, за когото това е трета година на Арената и втора като водещ.

Ивет Лалова-Колио разкрива, че най-силната участничка е жена, която на кастингите е победила всички мъже.

Ивет признава, че усещането да наблюдава на първи ред Игрите е различно и много вълнуващо. За нея това е като в спорта – наблюдавайки лекоатлетите по телевизията си мислиш, че е лесно и спортистът просто си го може, но рядко някой си дава сметка колко труд стои зад успехите. „Това, което видях при всички участници е, че те са се подготвяли много години“, споделя водещата.

Ивет Лалова-Колио: В „Игри на волята“ ще победи този, който умее да се адаптира най-добре

„Най-голямата новина за този сезон, след мен, разбира се е, че тази година ще има „Игри на волята“ All Stars. То ще събере най-силните участници от досегашните сезони. За първи път със сигурност ще има жена победител, защото All Stars ще бъде разделено на двойки – мъж и жена“, разкрива Ивет.

„Безкрайно количество джанки пожелавам на участниците! Миналата година имаше проблем с тях, но тази им пожелавам да им се насладят“, допълва Павел.

Лекоатлетката ни е на снимачната площадка с цялото си семейство и признава, че за нея това е най-хубавият офис. Разказва, че тъй като предаването има много фенове, целият екип е изключително топло приет от всички. Феновете на риалитито се вълнуват и очакват с нетърпение да проследят битките, новите елементи, препятствия и неочакваните обрати на телевизионния екран.

„Всички се вълнуват от препятствията, които са основата на предаването. Вече издадох, че само в първата битка за територия има три нови елемента, с които участниците ще се запознават в движение на Арената. Всяко препятствие има много начини за преминаване, като най-правилният и техничният се открива с времето“, разкрива водещият.

Гледайте осмия сезон на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази есен по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова