С масово ръкопляскане тази вечер в 20 часа Великобритания ще се прости с капитан сър Том Мур. 100-годишният ветеран от Втората световна война събра благотворително 33 милиона паунда за здравеопазването в страната, правейки 100 обиколки на градината си. Той почина вчера в болница от COVID-19.

Британският премиер Борис Джонсън обяви, че с масовото ръкопляскане освен паметта на капитан сър Том Муур, ще бъде отдадена почит и на служителите в здравеопазването, за които той е събрал огромната сума.

In memory of Captain Sir Tom Moore people paid a very personal tribute tonight. Here’s fellow #Yorkshire soldiers @21Engr at the Tower of London.



Sir, you will be sadly missed. A true inspiration in these times. #ClapForCaptainTom @HRP_palaces @TowerOfLondon @CorpsSM pic.twitter.com/e0BMz0kVZv — The Army in London (@ArmyInLondon) February 3, 2021

„Капитан сър Том Мур беше истински герой. В най-тъмните дни на Втората световна война той се бореше за свобода, а в най-тежката криза в страната след края на войната, той обедини всички ни, ободри ни и превъплъти триумфа на човешкия дух“, каза Джонсън.

Jersey's emergency services were out in force tonight to honour the late Captain Sir Tom Moore 👏



Read more: https://t.co/OiW2gjN4wt pic.twitter.com/XcEPF5NXtu — ITV News Channel TV (@ITVChannelTV) February 3, 2021

Кралица Елизабет втора също изказа съболезнованията си за смъртта на ветерана. Паметта на 100-годишния британски герой беше почетена дори от Белия дом. А стотици негови съседи и приятели поднесоха цветя пред дома на човека, докоснал сърцата на милиони по целия свят.

Football remembers Captain Sir Tom Moore.



A national treasure. ❤️ pic.twitter.com/iIi9G2f1tT — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 3, 2021

„Толкова трагична и толкова голяма загуба. Беше толкова мил и любящ човек. Той беше всичко онова, което трябва да бъде един човек“, смята Оливър.

With flowers and lights, Britain paid tribute to @captaintommoore who touched the hearts of millions by offering a simple message of hope and self-sacrifice during the COVID-19 lockdown https://t.co/tAPAZLqNrd pic.twitter.com/Oz7sMCGN39 — Reuters (@Reuters) February 3, 2021

Сър Том Мур почина в болницата в Бедфорд от пневмония, в резултат от КОВИД-19. От няколко години той се е борел и с онкологично заболяване.

A fitting tribute this evening to a nation’s hero as the Lift Tower was lit up in memory of Captain Sir Tom Moore 🙏 pic.twitter.com/PNFcSdc6QO — Northampton Saints 😇 (@SaintsRugby) February 3, 2021

„Той е нашият местен герой. Той обедини цялото село. Той ни даде много, на селото ни и на целия свят, но най-вече ни даде повод за гордост. Гордеем се с него и семейството му за това, което той направи“, казват други граждани.

Nation claps for Captain Sir Tom Moore, the 100-year-old who raised £33m for NHS charities



Warning: flash photographyhttps://t.co/9RBMBO6TSP pic.twitter.com/ZTklcTmf6r — BBC News (UK) (@BBCNews) February 3, 2021

Израстнал в Йоркшир в Северна Англия, капитан сър Том Мур е служил в Индия, Бирма и Суматра по време на Втората световна война. Той получи рицарско звание от кралица Елизабет Втора на специална церемония в замъка Уиндзор, след като с обиколките в градината си събра 33 милиона лири за борба с пандемията.

