Американският президент Доналд Тръмп се закани, че всяка проява на вандализъм срещу басейна на Mемориала Линкълн ще се наказва със затвор.

След изявленията на президента, главният прокурор на Окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения.

Нови проблеми след ремонта на басейна пред Мемориала на Линкълн

Всичко това са опити на управляващите във Вашингтон да обяснят, че някой друг е виновен за фиаското, в което се превърна ремонта на известния басейн. Бяха похарчени над 14 милиона долара, за да се боядиса дъното в тъмно синьо и водата да изглежда чиста. Вместо това, бърз растеж на водорасли придаде на басейна зелен цвят. След това започна да се бели и покритието на дъното, за което Тръмп обясняваше, че ще издържи 50 или дори 100 години.

Ремонтът беше направен от фирма, която получи поръчката без конкурс, директно от президента. Сега се очаква да започне ремонт на ремонта.

Редактор: Цветина Петкова