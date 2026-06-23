Снимка: gettyimages
-
Тръмп официално представи самолета, който му подариха от Катар
-
Битката за Колумбия: Кой е Иван Сепеда и каква е връзката му с България
-
Демографски спад и дълбока криза: 1/4 от населението на Куба е на възраст над 60 години
-
Горски пожари бушуват в Маями (ВИДЕО)
-
Почина звездата от сериала „Алф” Ан Шедийн
-
САЩ ликвидираха лидера на "Трен де Арагуа"
Главният прокурор на Окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения
Американският президент Доналд Тръмп се закани, че всяка проява на вандализъм срещу басейна на Mемориала Линкълн ще се наказва със затвор.
След изявленията на президента, главният прокурор на Окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения.
Нови проблеми след ремонта на басейна пред Мемориала на Линкълн
Всичко това са опити на управляващите във Вашингтон да обяснят, че някой друг е виновен за фиаското, в което се превърна ремонта на известния басейн. Бяха похарчени над 14 милиона долара, за да се боядиса дъното в тъмно синьо и водата да изглежда чиста. Вместо това, бърз растеж на водорасли придаде на басейна зелен цвят. След това започна да се бели и покритието на дъното, за което Тръмп обясняваше, че ще издържи 50 или дори 100 години.
Ремонтът беше направен от фирма, която получи поръчката без конкурс, директно от президента. Сега се очаква да започне ремонт на ремонта.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни