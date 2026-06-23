След поредния кръг от непреки преговори между Иран и Съединените щати, проведен в Швейцария, страните са постигнали съгласие за формирането на специализирани работни групи, които да продължат обсъжданията по ключовите спорни теми. Информацията беше разпространена от ирански държавни медии.

Решението е взето в рамките на техническите консултации, последвали разговорите от 21 юни, и има за цел да ускори работата по конкретните направления на бъдещо споразумение между Вашингтон и Техеран.

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Създадени ще бъдат четири отделни работни групи. Едната ще се занимава с възможностите за облекчаване и премахване на международните санкции срещу Иран, друга ще обсъжда въпросите, свързани с иранската ядрена програма. Трета група ще работи по темите за възстановяването и икономическото развитие на страната, а четвърта ще следи за изпълнението на евентуално постигнатите договорености между двете страни.

Новината беше потвърдена от заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, който отговаря за правните въпроси. Пред иранската държавна агенция ИРНА той заяви, че създаването на работните формати е важна стъпка към по-задълбочен и структуриран диалог по основните теми от преговорния процес.

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Редактор: Цветина Петкова