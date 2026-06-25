Техеран обвини НАТО в „съучастие” във войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран, след като генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че европейските съюзници са оказали подкрепа на американската военна операция.

В отговор на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, че съюзниците не са подкрепили достатъчно войната срещу Иран, Рюте каза пред телевизия „Фокс нюз”, че редица държави от НАТО са предоставили своите военни бази за операция „Епична ярост”.

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„Държава след държава, съюзник след съюзник предоставиха своите бази за операция "Епична ярост". Петстотин американски самолета излетяха от бази на САЩ в Италия в подкрепа на операцията”, посочи Рюте, цитиран от „АФП”.

Той допълни още, че по време на конфликта Румъния е ограничила гражданските полети, за да могат летищата ѝ да бъдат използвани от самолети за въздушно зареждане.

Вторият мандат на Доналд Тръмп е белязан от напрежение със съюзниците от НАТО, част от които поставят под съмнение необходимостта от конфликта в Близкия изток. Американският президент заяви пред Рюте, че е „разочарован” от държавите членки на Алианса, които не са подкрепили военните действия срещу Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи осъди думите на генералния секретар на НАТО като признание за „активно съучастие” в „незаконната война”.

„Това е ясно и уличаващо признание за активното съучастие на НАТО в незаконна агресивна война срещу суверенна държава – член на ООН”, написа Багаеи в социалната мрежа „Х”. Той обвини Алианса в „явно нарушение на основополагащите норми на международното право и основните принципи на Устава на ООН”.

This is a clear and damning admission of NATO’s active complicity in an unlawful war of aggression against a sovereign UN Member State — a flagrant violation of peremptory norms of international law and the core principles of the UN Charter.



The Organization and its individual… pic.twitter.com/q2OPKVrSkM — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 25, 2026

Междувременно Италия побърза да се разграничи от изявленията на Рюте. Италианското министерство на отбраната заяви, че думите му създават „напълно подвеждащо впечатление”, тъй като смесват различните видове разрешени полети. Според Рим Италия е позволила единствено „технически и логистични” полети на американските сили по време на операция „Епична ярост” в рамките на действащите двустранни споразумения със Съединените щати.

Редактор: Мария Барабашка