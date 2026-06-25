Балната зала в Белия дом, която Доналд Тръмп нареди да бъде построена, както и предложената от него триумфална арка продължават да предизвикват интереса сред американското общество с положителни или негативни коментари. В същото време обаче една друга сграда става обект на внимание заради архитектурата си. Това е новата съдебна палата в Чатануга.

Детайлите по нейното строителство бяха разкрити тази седмица от официални лица, които представиха бъдещото архитектурно наследство на американския президент, съобщава CNN.

Новата сграда трябва да отвори врати през 2030 година. Тя е планирана като гръцки храм в стил артдеко. Този стил в архитектурата набира популярност през 20-те и 30-те години на миналия век, разпространявайки се по целия свят от Франция до Ню Йорк и Шанхай. Известен е с гладките и полирани повърхности, геометричните форми и е силно повлиян от архитектурата на Древността. Характерен представител на стила е небостъргачът Крайслер в Манхатън, Ню Йорк.

Снимка: iStock

Източното крило на Белия дом: Историята на един от символите на САЩ и амбициите, които го разрушиха

Архитектурата на новата сграда е обект на интерес, тъй като това е и първият голям нов дизайн, обявен от американската федерална строителна агенция след изпълнителната заповед на Тръмп „Да направим федералната архитектура отново красива“. Затова дискусиите преминават от сферата на архитектурата към политическите дебати.

Американският президент нареди големите федерални сгради да бъдат проектирани в „класически и традиционен“ стил. От заповедта му измина една година и така точно съдът в Чатануга ще бъде първата сграда, реализирана по плана на Тръмп. Тя ще включва редица от квадратни колони, обрамчени от двата края от две масивни обеми, които напомнят мавзолей.

Trump admin just unveiled this beautiful design for a new federal courthouse in Chattanooga, TN: pic.twitter.com/IjimngdxtQ — TheBlaze (@theblaze) June 12, 2026

Доналд Тръмп планира да построи най-голямата арка в света (СНИМКИ)

Наричайки стила „греко-деко“, Националното общество за гражданско изкуство (NCAS) похвали новата съдебна палата в Чатануга като „образец“ на изпълнителната заповед на Тръмп. Трябва да се отбележи, че организацията помогна за изготвянето на самата директива. Президентът на NCAS Джъстин Шубоу, който е ярък защитник на класическата архитектура, заяви, че проектът демонстрира, че „класицизмът е все още жив, може да се направи добре и може да бъде едновременно традиционен и оригинален“. „Много съдии, независимо дали са назначени от президент демократ или републиканец, искат съдебна палата, която изглежда като съдебна палата“, каза още той.

Дизайнът на новата сграда едва ли се различава съществено от други съдебни сгради - не на последно място от тази от 30-те години на миналия век, която заменя. Блокова, правоъгълна форма е заимствана до голяма степен от съществуващата федерална сграда „Джоел У. Соломон“ и съдебната палата на САЩ в Чатануга.

Снимка: iStock

Критиците обаче смятат, че има проблем с начина, по който ще изглежда сградата. Според Кевин Д. Мърфи, професор и ръководител на катедрата по история на изкуството в университета „Вандербилт“ в Тенеси, новият дизайн напомня версия на класицизма от 1930-те години, „свързана с фашистките държави“. Той оспорва твърдението на архитектите, че сградата символизира една от ценностите на съдебната власт, която трябва да бъде "вградена" в съвременните съдебни палати, а именно прозрачността. Професорът подчертава, че в случая се наблюдава точно обратното - сградата изобщо не е прозрачна. "Тя е много внушителна и масивна, по един много традиционен начин. Това ли е посланието, което искате да изпратите за съдебната система? Че тя трябва да внушава страх?“, коментира Мърфи.

Кристофър Хоторн, бивш архитектурен критик на „Лос Анджелис Таймс“, смята, че новата съдебна палата в Чатануга е „красив дизайн“, който „има потенциала да бъде изпълнен компетентно“. Но според него това не е същността на въпроса. „Архитектурата носи отговорност да казва нещо или да отразява нещо фундаментално за съвременното общество. Не мисля, че този дизайн на съдебната палата има какво да каже, освен че отразява настоящия обитател на Белия дом", подчертава експертът.

Изпълнителната заповед на Тръмп предизвика силно недоволство сред много архитекти в САЩ. Критици са на мнение, че това търсене на традиционния дизайн може да доведе до копиране и "задушаване" на иновациите. Американската общественост обаче може да има малко по-различно мнение. Проучване на Harris Poll сред 2000 души, проведено от името на NCAS през 2020 г., установява, че повече от 70% от американците, независимо от политическата си принадлежност, предпочитат традиционни пред модерни дизайни за съдебни палати и федерални административни сгради.

Компанията, която стои зад архитектурния план на съдебната палата в Чатануга, определя сградата като „гражданска забележителност, която въплъщава прозрачност, достойнство и устойчивост“. Американският институт на архитектите, въпреки че сред членовете му има много привърженици на класическия стил, остро разкритикува директивата на Тръмп не защото тя се обръща към миналото, а защото ограничава тяхната „свобода да създават сгради, които наистина служат на съвременните общности“. Във федералната заповед на Тръмп пише: „Много от тези нови федерални сгради дори не могат да бъдат разпознати визуално като граждански сгради“.

Регулирането на стила обаче може да се окаже по-трудно, отколкото Тръмп предполага. Идеи като „красота“ и „достойнство“ са лесни за записване в изпълнителна заповед, но по-трудни за превръщане в работещи правила. Професор Мърфи заявява, че президентските заповеди във са „твърде неясни“, за да служат като реални насоки.

В същото време може да се направи и следният паралел: Източното крило на Белия дом, което беше разрушено, за да бъде изградена бална зала, датира точно от 1940-те години и е в стила на неокласицизма, който изпълнителната заповед се стреми да насърчи. Решението Източното крило да бъде съборено срещна критика от двете страни на политическия спектър в САЩ, а също така и сред привържениците на архитектурната визия на президента.

Важно е да се отбележи също така, че директивата на Тръмп всъщност засяга федерални съдебни палати, централи на агенции или федерални обществени сгради, които се намират във Вашингтон или струват повече от 50 милиона долара. А и само ограничен брой проекти могат да бъдат реализирани в рамките на един президентски мандат. Въпреки това влиянието на заповедта вероятно ще се разпростре. Като доказателство Кристофър Хоторн посочва издигащия се небостъргач в стил Beaux-Arts на Пето авеню в Ню Йорк и предложения неокласически стадион на отбора от НФЛ Washington Commanders, които показват, че и в частното строителство има архитекти, които се обръщат към миналото за вдъхновение.

Редактор: Цветина Петрова