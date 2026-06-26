ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 хиляди моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началникът на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда вече са били евакуирани, но трябвало да има гаранции за сигурност, преди операцията да продължи.

Международната морска организация: 2 000 кораба и 20 000 моряци са блокирани в Ормузкия проток



Атакуваният кораб, плаващ под флага на Сингапур, е бил блокиран на около 7 и половина морски мили югоизточно от Оманските брегове, след като е бил обстрелван от неизвестно място. При нападението няма жертви и ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран.

Редактор: Станимира Шикова