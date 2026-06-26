Снимка: gettyimages
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Ударите по енергийната инфраструктура на Русия продължават
Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че е наредил 40-дневна масирана операция срещу руски цели. Целта ѝ била „да се повлияе на държавата-агресор, за да сложи край на войната“. Държавният глава съобщи, че украинските части са ударили още руска рафинерия в Уфа, на около 1500 километра от фронтовата линия и петролни резервоари в Краснодарския край, на около 300 километра от границата.
Крим въвежда режим на тока след украински удари по енергийната инфраструктура
Междувременно властите в окупирания Крим налагат режим на тока, след като в четвъртък електричеството в най-големия град на полуострова Севастопол спря в резултат на атака. Крим вече се бори с недостиг на гориво, като продажбата му беше забранена за граждани.Редактор: Станимира Шикова
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