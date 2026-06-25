Властите на анексирания от Русия полуостров Крим ще въведат режим на електрозахранването след украински атаки срещу енергийната инфраструктура. Това съобщи назначеният от Москва ръководител на региона Сергей Аксьонов, цитиран от БТА.

По думите му нанесените щети по енергийните съоръжения налагат временни прекъсвания на тока на територията на целия полуостров. Аксьонов уточни, че ограниченията ще бъдат прилагани поетапно и според конкретните нужди на отделните райони. Той увери местните жители, че продоволствените доставки са гарантирани и че няма недостиг на лекарства.

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Най-големият град на полуострова, Севастопол, с население от около 550 000 души, остана без електрозахранване в сряда след украински атаки с дронове. Инцидентът се случи при температури около 30 градуса, което допълнително затрудни местните жители.

През последните месеци Киев засили ударите си по инфраструктурни обекти в Крим, опитвайки се да наруши руските логистични и снабдителни линии към полуострова. Назначените от Москва власти вече обявиха и ограничаване на продажбата на горива за физически лица и фирми. Крим, анексиран от Русия през 2014 г., продължава да играе ключова роля в подкрепата на руските военни операции срещу Украйна.

Редактор: Ралица Атанасова